Бывший мэр Херсона, освобожденный из плена, Владимир Миколаенко в эфире 24 Канала поделился, что почти каждый день, когда выходит на улицы города, к нему подходят местные, чтобы поговорить о сегодняшней ситуации и будущем. Херсонцы, с его слов, убеждены, что Херсон отстроится и станет еще лучше, чем раньше.

Смотрите также Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория․ Как три года назад освобождали Херсон

Те, о ком говорили плохо – первыми стали на защиту

Экс-мэр Херсона рассказал, что на днях встретил в городской кофейне художников, которые там работали, они имеют собственное творческое видение того, как в будущем будет выглядеть город. Они подарили ему календарь с изображением исторических знаковых для Херсона зданий.

Они подарили календарь с видением того, как город будет восстанавливаться. Сейчас, например, здание областной администрации полностью разрушено. У людей нет сомнений в том, что город восстановится, расцветет, будет еще интереснее и красивее,

– озвучил Миколаенко.

Однако, как отметил бывший глава Херсона, из-за гибели своих соотечественников у каждого херсонца на душе очень болит. Он добавил, что трудно смотрит на молодые лица павших защитников, которые еще недавно были живы и улыбающиеся, строили планы на будущее, а сегодня они на кладбище. Вот это, как отметил Миколаенко, рвет сердце.

"Очень трудно понимать, что огромного количества людей, которые находились рядом, уже нет, они потеряли жизнь, особенно молодежь. Каждое поколение, которое становится взрослее, почему-то ругает молодежь. Те, о ком вчера говорили, что они вроде бы плохие, пошли первыми защищать государство. Многие из них положили свою жизнь. Это самое страшное, что сегодня есть в нашей жизни – необратимые потери, которые мы понесли за 3,5 года ужасной войны", – озвучил Миколаенко.

Годовщина освобождения Херсона: как сегодня живет город?