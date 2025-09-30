Об этом в эфире 24 Канала рассказал ирландский журналист Кейлин Робертсон, отметив, что оккупанты также постоянно обстреливают главную дорогу в город. Однако Кремль не осознает, что это не напугает местных.

Что шокировало ирландского журналиста в Херсоне?

По словам ирландского журналиста, на земле в Херсоне лежат российские мины, которые сбрасывают оккупанты, а в небе постоянно кружат вражеские дроны. В кафе и ресторанах города часто можно увидеть плакаты, где пишет "Слушай, беги и прячься". Часто россияне используют дроны с оптоволоконным управлением, которые летают на 20 – 30 километров.

"В общем – это жизнь в постоянной тревоге. Особенно, если у вас есть дети, если вы в машине. Я сидел на улице, давал интервью в центре города и прямо над нами пролетел дрон, все смотрели в небо, все были напряжены. Он гудел прямо над головой. Россияне хотят терроризировать город, держать всех в состоянии паники", – сказал он.

Теперь враг имеет новую тактику в Херсоне – заставить город голодать. Главная дорога из Николаева в Херсон еще несколько недель назад была заполнена горящими машинами, ведь ее оккупанты целенаправленно обстреливали. Враг атаковал всех, кто по ней ехал – или бабушку, которая ехала к родственникам, или водителя, который вез арбузы. Однако эта дорога – единственный путь в город, кроме железной дороги.

Россияне пытаются изолировать город, заставить его голодать, а потом ежедневно бомбить. Честно говоря, нет другого такого места на планете. Это другое, чем Донбасс. Там поля с военными. Здесь узкая река и враг в нескольких метрах. И из-за этой близости россияне творят хаос,

– подчеркнул он.

Последней ночью, когда ирландский журналист был в Херсоне, россияне сбросили на центр города 15 авиабомб. Он жил рядом с центральной площадью и здание, где находился Робертсон, постоянно содрогалось. Военные объекты расположены на окраинах города, оккупанты целенаправленно убивают гражданских.

Ирландский журналист отметил, что российская ментальность – это деморализация и попытка сломать людей, их дух, заставить жить в темноте, выбив все окна, уничтожить школы и больницы, сделать жизнь невозможной, чтобы люди сдались и подчинились России.

Он добавил, что увидел в городе кое-что необычное – несмотря на постоянные российские атаки, гражданские ходят по городу, глядя в небо, и отказываются покидать свои дома. По словам ирландского журналиста, в Херсоне есть особый дух, чрезвычайно вдохновляющий. Люди могли бы поехать в Николаев, но остаются, потому что это их дом. Именно поэтому все попытки Владимира Путина сломать дух людей имеют противоположный эффект.

