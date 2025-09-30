Впоследствии очевидцы рассказали о пережитом. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Как очевидцы вспоминают атаку на Днепр 30 сентября?
Россияне ударили по центру Днепра посреди дня – когда дети на учебе, а люди на работе. По состоянию на 19:45 начальник ОВА сообщил о 28 пострадавших, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. В общем госпитализированы 12 человек.
Местная жительница Елена во время обстрела была с коллегами в своем офисе. Женщина говорит, что не может прийти в себя после пережитого.
Услышав взрывы, на место атаки примчался с друзьями Богдан. Они помогали тем, кто оказался в эпицентре, – раздавали воду и успокоительное.
Почти каждый день здесь хожу, и видеть такое – просто ужасно. Это мои родные улицы... У меня здесь живет бабушка, я сейчас к ней иду,
– рассказала со слезами на глазах Ольга.
Жители Днепра рассказали об атаке: смотрите видео
Что известно о российских атаках 30 сентября?
- Ряд взрывов прогремел в Сумах – в 12:47, 17:24 и 20:58. Оккупанты атаковали многоквартирный жилой дом, но обошлось без пострадавших.
- Около 15:30 россияне попали дроном "Молния" по Киевскому району Харькова. Впоследствии стало известно о прилетах в Шевченковском и Холодногорском районах.
- Также российские обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру Черниговской области, спровоцировав задержки в движении поездов.