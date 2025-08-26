Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Что происходит на трассе Херсон – Николаев?
Как рассказал Прокудин, с 25 августа власть наблюдает высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон – Николаев.
Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту,
– подчеркнул он.
Председатель Херсонской ОГА предупредил, что в случае фиксации вражеских дронов трассу М-14 Херсон - Николаев могут временно перекрыть. Прокудин просит учесть это при планировании поездок.
"Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – отметили в ОВА.
Важно! Об активности российских БпЛА власть оперативно сообщает в телеграмм-канале "Радар Херсон".
Как россияне терроризируют Херсон и область?
Российские оккупанты продолжают обстреливать правый берег Херсонщины, в частности, Берислав, Херсон, и Херсонский район. Особенно сложная ситуация в областном центре из-за ударов по микрорайону Корабел.
Единственный мост, объединяющий материковую часть города и Корабел постоянно под обстрелами. Проехать по нему теоретически можно, однако опасно. На острове нет электричества, газоснабжения и продуктовых магазинов. Чтобы хоть как-то выживать, люди вынуждены перемещаться в город.
На остальных территориях не менее сложно: враг постоянно выбирает гражданских для своих атак. Например, на днях россияне ударили по рейсовому автобусу, а когда на место прибыли спасатели – атаковали снова. Тогда погибли два человека, а 16 получили ранения.