Что происходит на трассе Херсон – Николаев?

Как рассказал Прокудин, с 25 августа власть наблюдает высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон – Николаев.

Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту,

– подчеркнул он.

Председатель Херсонской ОГА предупредил, что в случае фиксации вражеских дронов трассу М-14 Херсон - Николаев могут временно перекрыть. Прокудин просит учесть это при планировании поездок.

"Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – отметили в ОВА.

Важно! Об активности российских БпЛА власть оперативно сообщает в телеграмм-канале "Радар Херсон".

