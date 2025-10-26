Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, россияне постоянно обстреливают город. Энергетики, ГСЧС и другие службы пытаются как можно быстрее "восстанавливать жизнь" в Херсоне.

К теме Массированный удар по гражданским: что происходит в Херсоне после страшной атаки

Какова ситуация в Херсоне?

Как рассказала Вирлич, в городе есть проблемы с поставками газа. Оккупанты ранее перебили газопровод. Поэтому в некоторых районах газ есть, в некоторых – нет.

Теплосети в Херсоне якобы готовы. Вопрос в том, смогут ли получить отопление жители определенных микрорайонов, где сложно обслуживать сети. К примеру, есть микрорайоны, где люди уже 3 года живут без электричества.

В некоторых районах города, которые постоянно находятся под обстрелами, света может не быть несколько дней или даже неделю. Все из-за плотных обстрелов. Как только есть возможность, коммунальные службы все чинят,

– рассказала Вирлич.

Фактически Херсон буквально живет под обстрелами. Это действительно сложно. Но люди уже знают, как ориентироваться в критических ситуациях.

Люди морально готовы к тяжелой зиме. Они не хотят уезжать, потому что это их дом,

– отметила Вирлич.

Что происходит в Херсоне: коротко