Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, недавно оккупанты обстреляли микрорайон Остров. Людей там фактически нет, но определенная жизнь таки продолжается.

К теме Массированный удар по Херсону: есть погибшие и пострадавшие, среди них – дети

Какова ситуация в Херсоне?

Как отметила Вирлич, до полномасштабной войны на Острове проживало более 20 тысяч человек. На момент подрыва автомобильного моста в августе – около 1800. Сейчас там продолжают жить около 200-300 человек. Люди часто возвращаются домой, чтобы посмотреть, все ли там цело.

При том на Острове нет ни магазинов, ни аптек. Там сложно с доездом. Также есть огромные проблемы со светом; нет газа и очень сложно с водоснабжением.

Мы говорили с людьми, которые живут на Острове. И на вопрос, чего добиваются россияне, ответ в принципе один. Они хотят очистить Херсон от людей. У них тактика выжженной земли. Они делают все возможное, чтобы людей в городе стало намного меньше,

– сказала Вирлич.

К сожалению, кроме этого оккупанты запускают FPV-дроны и пытаются попасть хотя бы в кого-то. Так часто жертвами становятся гражданские пожилые люди, которым не удается убежать от беспилотников.

Также россияне стали чаще атаковать Херсон "Шахедами". А обстрелы из РСЗО и минометов продолжаются чуть ли не каждый день.

Обстрелы Херсона: коротко