Об этом в эфире 24 Канала рассказал ирландский журналист Кейлин Робертсон, отметив, что враг пытается деморализовать местных, ведь не имеет успехов. Однако людей это не пугает.
Ирландский журналист о херсонских фермерах
По словам ирландского журналиста, ранее угроза для города была в том, что россияне отошли за реку и обстреливали Херсон из артиллерии и ракетами. Однако гражданские прятались с северной стороны зданий хотя бы для какой-то защиты.
Позже начался второй ужас: дроны, которые буквально заполонили все небо. Сотни раз в день российские дроны преследуют гражданских, авто, скорую и автобусы.
Сейчас вражеские беспилотники начали убивать фермеров. Робертсон вспомнил одного фермера – Александра Гордиенко, которого сфотографировали с дробовиком и детектором дронов, когда он работал на своей земле, обрабатывая почву. Фото и этот человек стали вирусными в соцсетях, он – настоящий герой Херсона. К сожалению, россияне намеренно, целенаправленно убили его дроном несколько недель назад.
Я хотел взять у него интервью и узнал об этом уже во время полета в Ирландию. Я вернулся поговорить с фермерами, потому что советские войска во время Голодомора делали то же, репрессии против еды и тех, кто кормит нацию. Все фермеры, с которыми я говорил вблизи села Боровое, что к востоку от Херсона, вынуждены носить дробовики и детекторы дронов,
– сказал ирландский журналист.
Робертсон отметил, что оккупанты понимают, что не могут больше захватить Херсон, не могут перейти на северный берег реки. Поэтому их цель – деморализовать всех, заставить население голодать.
"Когда мы думаем о Херсоне, мы вспоминаем дроны, обстрелы, но большая картина – это атака на саму землю, на продукцию, которая из нее вырастает. Россия везде приносит облако зла и тьмы, голод и деморализацию. Я снял фильм, в котором фермеры рассказывают об опасностях, которые им угрожают, и об Александре, который вдохновлял их не сдаваться", – заметил он.
Ирландский журналист добавил, что местные жители, в частности фермеры, могли выехать в более безопасные города Украины, но сказали: "Это наша земля. Мы, херсонцы, мы никогда не уедем". Это одни из самых смелых людей, которых встречал Робертсон. Их работа – выращивать жизнь тогда, как Россия сеет зло.
Российские дроны атакуют гражданских в Херсоне: коротко
- Россияне целенаправленно атакуют местных жителей дронами, которые едут по трассе Херсон – Николаев. Председатель Херсонской ОВА предупредил, что в случае фиксации вражеских дронов трассу могут временно перекрыть.
- Враг запускает дроны и по жилым многоэтажкам. Недавно враг повредил несколько квартир, пострадали две женщины, которые получили взрывные травмы и ранения.
- Оккупанты часто атакуют и транспорт в городе, например автобус. После прилетов дроном по нему, враг ждет приезда спасателей и наносит сбрасывает взрывчатку повторно.