Трагическое известие сообщила председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. Инцидент произошел около 09:00 вблизи села Урожайное Бериславского района, передает 24 Канал.

Что известно о гибели Александра Гордиенко?

Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическую весть, – так начинается пост чиновника в фейсбуке.

По словам Прокудина, фермер работал в поле, когда российский дрон коварно атаковал его машину.

58-летний Александр Гордиенко более 30 лет работал в сфере сельского хозяйства. Он был владельцем фермы "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали на Херсонщине.

Прокудин отметил, что Херсонщина потеряла человека с большой душой, который несмотря на вражеские обстрелы и мины последнего оставался на родной земле и работал на ней и ради нее.

В августе Гордиенко стал героем материала Общественного "Фермеры с ружьями и комбайны с РЭБами. Как херсонские аграрии работают под атаками российских дронов". Фермер рассказал, что самостоятельно сбивает беспилотники. Специально для обезвреживания вражеских беспилотников мужчина купил себе десятизарядку.

Известно, что прокуратура уже начата досудебное расследование по факту военного преступления, что привело к гибели человека.

Что известно о военных преступлениях России в Украине?