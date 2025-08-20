Сначала Ольга была в пехоте, однако после ранения стала минометчицей. О трагической потере сообщил украинский военный Мирослав Откович, передает 24 Канал.

Что известно о гибели Ольги Сердюк?

Ляля была минометчицей в моей родной минометной батарее. Муж у нее танкист. Мать в Харькове занималась детьми. У Ляли две дочери. Ляля могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты. Ляля не хотела бы вашего сочувствия, потому что она пришла на фронт убивать врага. Не пиз**ть деньги, не ебл**ить, не шариться в штабе, а убивать. И поверьте мне она убивала,

– написал Откович.

Сначала Сердюк воевала в пехоте, но после ранения перешла в минометное подразделение. По данным Армия TV, она погибла 9 августа во время отражения российской атаки на Ореховском направлении.

Побратимы открыли сбор средств для дочерей погибшей. Менее чем за сутки украинцы перечислили почти 600 тысяч гривен. По решению командования и семьи, деньги будут переданы бабушке девочек, Зои Ивановне, которая и будет распоряжаться ими в интересах Анастасии и Каролины.

Откович также сообщил, что уже начат процесс мемориализации. Женское ветеранское движение соберет воспоминания и историю о Ляле в отдельном проекте.

"Командир минометной батареи Андрей Нетикша подготовит документы для награждения Ольги Сердюк, чтобы дети, получив эту награду, несмотря на боль, гордились мамой и знали, что она – настоящая героиня", – добавил военный.

Художница и военная Елена Белозерская создала портрет Ляли.



Потрет Ольги Сердюк от Елены Белозерской

