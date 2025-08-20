Сначала Ольга была в пехоте, однако после ранения стала минометчицей. О трагической потере сообщил украинский военный Мирослав Откович, передает 24 Канал.
Что известно о гибели Ольги Сердюк?
Ляля была минометчицей в моей родной минометной батарее. Муж у нее танкист. Мать в Харькове занималась детьми. У Ляли две дочери. Ляля могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты. Ляля не хотела бы вашего сочувствия, потому что она пришла на фронт убивать врага. Не пиз**ть деньги, не ебл**ить, не шариться в штабе, а убивать. И поверьте мне она убивала,
– написал Откович.
Сначала Сердюк воевала в пехоте, но после ранения перешла в минометное подразделение. По данным Армия TV, она погибла 9 августа во время отражения российской атаки на Ореховском направлении.
Побратимы открыли сбор средств для дочерей погибшей. Менее чем за сутки украинцы перечислили почти 600 тысяч гривен. По решению командования и семьи, деньги будут переданы бабушке девочек, Зои Ивановне, которая и будет распоряжаться ими в интересах Анастасии и Каролины.
Откович также сообщил, что уже начат процесс мемориализации. Женское ветеранское движение соберет воспоминания и историю о Ляле в отдельном проекте.
"Командир минометной батареи Андрей Нетикша подготовит документы для награждения Ольги Сердюк, чтобы дети, получив эту награду, несмотря на боль, гордились мамой и знали, что она – настоящая героиня", – добавил военный.
Художница и военная Елена Белозерская создала портрет Ляли.
Потрет Ольги Сердюк от Елены Белозерской
Последние новости об украинских потерях
- Во время обороны Украины погиб 49-летний Виталий Терзи. Воин служил старшим техником, его похоронили 16 августа в родном поселке Катлабуг.
- Мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко погиб на войне 13 августа. О потере сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины, не раскрыв обстоятельств гибели.
- В Донецкой области 11 августа во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Одесской области Сергей Магла. Старший лейтенант полиции в 2024 году добровольно вступил в стрелковый батальон. У него остались трое маленьких сыновей.