Дом семьи Прийменко с Сумщины всегда был наполнен домашним теплом и детским голосами. Виталий и Екатерина Прийменко имели 3 сыновей: 15-летнего Артема, 10-летнего Егора и 5-летнего Кирилла. Вместе с ними также проживала мама Виталия. 7 марта 2022 года Россия убила всю семью, уничтожив их дом до фундамента авиабомбой.

Семья Прийменко планировала выехать в безопасное место утром 7 марта, но задержалась на один день, ожидая "зеленый коридор". Уже вечером 7 марта их не стало. В рамках проекта "Жизнь после потери" на 24 Канале сестра Виталия, Анна Прийменко, рассказала историю счастливой многодетной семьи, которая из-за России трагически погибла в один день.

Прошли все трудности вместе и умерли в один день: о семье Виталия Прийменко

"Замечательная мама, замечательная бабушка, и замечательная свекровь. Таких людей очень мало, об этом все знакомые и друзья говорили", – так вспоминает Анна Прийменко свою маму, 63-летнюю Валентину, которая погибла вместе со старшим сыном и его семьей. И добавляет, что Валентина имела самое доброе сердце.



Анна с мамой Валентиной / Фото предоставлено 24 Каналу

Отец Анны и Виталия умер в 2009 году, и с тех пор, старший на 3,5 лет, брат, всегда заботился о своей младшей сестре. Из-за небольшой разницы в возрасте Анна и Виталий всегда были вместе и имели дружеские отношения.

Я просто невероятно обожала его семью, его детей, жену. Мы очень дружно жили. Я очень ценила их,

– поделилась Анна.

Со своей будущей женой Виталий, который родом из Сум, познакомился во время командировки в Бахмут, где жила Екатерина. Они встречались 2,5 года и в 2006 году поженились, а через полгода у них родился первенец – Артем.

"Как и во всех семьях – у них тоже были трудности, но они сумели все это пережить и остаться вместе, при этом родить трех прекрасных детей. И, к сожалению, умереть в один день", – рассказала Анна.

Семья Прийменко / Фото предоставлены 24 Каналу

"Любила, как своих детей": о племянниках Анны

Старший Артем, которому на момент гибели было 15 лет, был настоящей гордостью семьи – многократный чемпион Украины по самбо, занимался дзюдо. 10-летний Егор также занимался спортом, но еще не успел достичь таких результатов. А самый младший – Кирилл – еще ходил в садик, мальчику было всего 5 лет, когда россияне сбросили на их дом авиабомбу.

Дети есть дети, они замечательные, их все любят, но это были какие-то необычные дети, их все называли богатырями. Артема называли поцелованным Богом, он был такой умный и сознательный на свой возраст. Такие они были, эти ребята. Я считала их своими детьми в прямом смысле этого слова. Они не были мне племянниками, они были мне детьми – сыновьями. Я обожала их настолько, настолько вообще возможно любить своих детей,

– поделилась Анна.



Анна со старшими племянниками – Артемом и Егором / Фото предоставлено 24 Каналу

Анна уже много лет жила в Киеве, но на все праздники и дни рождения приезжала к родным в Сумы. Так в их семье было принято – все праздники встречать в семейном кругу. Для ребят, вспоминает Анна, она и сама была как праздник, ведь всегда появлялась в эти дни. В семье царила веселая и уютная атмосфера. Вместе с родными Анна ездила отдыхать и учила младших племянников – Егора и Кирилла – кататься на лыжах.

Очень много воспоминаний осталось, потому что мы столько времени проводили вместе, несмотря на то, что я была далеко. В каждой встрече, каждой поездке было столько веселья и воспоминаний... Теперь единственное, что осталось, – это воспоминания, – сказала Анна.

Их уже не должно было там быть: о гибели семьи

Новый, 2022 год, и Рождество Анна встречала с родными в Сумах. Это был последний раз, когда они собирались все вместе. В следующий раз должны были встретиться 8 марта 2022 года, но 24 февраля 2022 года Россия разъединила семью – Анна осталась в Киеве, а ее родные – в Сумах. Они договорились встретиться на Западе Украины, но с первых дней из Сум было практически невозможно выехать: россияне расстреливали автомобильные колонны, которые пытались выехать.

Все время семья Прийменко искала способ выехать из Сум. Единственный способ – неофициальные колонны, впереди которых люди пускали свои дроны, чтобы смотреть, нет ли там россиян. Впрочем, шансы все равно оставались 50 на 50. Было много случаев, рассказала Анна, что одна колонна проскочила, а другую – расстреляли.

Утром 7 марта 2022 года родные должны были выезжать, сообщили Анне и она тоже оставила Киев и выехала во Львов. Но кто-то из знакомых Виталия рассказал, что 8 марта якобы планируется официальный "зеленый коридор" и убедили остаться еще на одну ночь, чтобы безопасно уехать. Но эту ночь семья Прийменко не пережила.

Около 23 часов вечера 7 марта, когда вся семья уже спала, ожидая завтрашний выезд в безопасное место, россияне сбросили на их дом авиабомбу. От дома ничего не осталось. Через час Анна узнала, что в Сумах был обстрел и начала звонить родным.

Я сначала позвонила маме – не было связи. Потом позвонила брату и трубку взял сосед. То есть телефон брата как-то вылетел, это он звонил. Тогда еще никакой информации и не было, потому что только вот все случилось, но сосед сказал, что вряд ли кто-то выжил, ведь дома просто нет. Только фундамент остался,

– вспомнила Анна.



Все, что осталось от дома Прийменко / Суспільне Суми

Собака – единственная, кто уцелел в ту страшную ночь

С родными Анна не смогла попрощаться – заехать в Сумы было невозможно, вся трасса простреливалась. Поэтому к родным Анна смогла попасть только на 40 дней, как только можно было ехать. Это было начало апреля. Анна очень рвалась в Сумы и имела на это важную причину – единственная частичка семьи Прийменко, выжившая после российской атаки, – их собака.

"Для меня это как какая-то частичка их семьи, которая осталась, и я рвалась в Сумы еще и для того, чтобы забрать эту собачку. Я очень переживала, чтобы люди, которые ее взяли, не привыкли к ней. Боялась, что потом мне не отдадут ее. Я готова была за этой собачкой бежать пешком. Видимо, эта собачка не просто так выжила. У меня никогда не было собаки, и, знаете, это было просто как какое-то их дитя", – сказала Анна.



Единственный член семьи Прийменко, кому удалось пережить ночь на 8 марта / Фото предоставлено 24 Каналу

Благодаря поддержке мужа Анна смогла не сломаться из-за потери своих родных. Теперь она мечтает на месте, где когда-то был дом ее старшего брата, где всегда раздавался детский смех, сделать что-то памятное, чтобы почтить близких.

"Мне бы очень хотелось сделать там что-то для детей, потому что это – место, где всегда звучали детские голоса. Там выросло трое детей. У них всегда была куча гостей. Это всегда был очень веселый двор, с хорошей энергетикой. Поэтому мне хотелось бы на память о семье оставить что-то для детей, которые живут в Сумах. Но осуществится ли эта моя мечта – я не знаю, потому что мы все понимаем, в каких условиях живем", – рассказала Анна.

К сожалению, враг продолжает терроризировать мирное население Сум, поэтому о возведении памятника сейчас рано говорить. Но, надеемся, в будущем во дворе семьи Прийменко, которую жестоко убила Россия, снова зазвучит искренний детский смех. Возможно, если мечта Анны осуществится, на этом месте заработает детская спортивная секция, в память о детях, которые обожали спорт и активности.