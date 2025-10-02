Про це в ефірі 24 Каналу розповів ірландський журналіст Кейлін Робертсон, зауваживши, що ворог намагається деморалізувати місцевих, адже не має успіхів. Однак людей це не лякає.

Ірландський журналіст про херсонських фермерів

За словами ірландського журналіста, раніше загроза для міста була в тому, що росіяни відійшли за річку і обстрілювали Херсон з артилерії та ракетами. Однак цивільні ховалися з північного боку будівель хоча б для якогось захисту.

Пізніше почалось друге жахіття: дрони, які буквально заполонили все небо. Сотні разів на день російські дрони переслідують цивільних, авто, швидку та автобуси.

Зараз ворожі безпілотники почали вбивати фермерів. Робертсон пригадав одного фермера – Олександра Гордієнка, якого сфотографували з дробовиком і детектором дронів, коли він працював на своїй землі, оброблюючи ґрунт. Фото та цей чоловік стали вірусними у соцмережах, він – справжній герой Херсона. На жаль, росіяни навмисно, цілеспрямовано вбили його дроном кілька тижнів тому.

Я хотів взяти в нього інтерв'ю і дізнався про це вже під час польоту до Ірландії. Я повернувся поговорити з фермерами, бо радянські війська під час Голодомору робили те саме, репресії проти їжі та тих, хто годує націю. Усі фермери, з якими я говорив поблизу села Борове, що на схід від Херсона, змушені носити дробовики і детектори дронів,

– сказав ірландський журналіст.

Робертсон зазначив, що окупанти розуміють, що не можуть більше захопити Херсон, не можуть перейти на північний берег річки. Тож їхня мета – деморалізувати всіх, змусити населення голодувати.

"Коли ми думаємо про Херсон, ми згадуємо дрони, обстріли, але більша картина – це атака на саму землю, на продукцію, яка з неї виростає. Росія всюди приносить хмару зла і темряви, голод і деморалізацію. Я зняв фільм, у якому фермери розповідають про небезпеки, які їм загрожують, і про Олександра, який надихав їх не здаватися", – зауважив він.

Ірландський журналіст додав, що місцеві мешканці, зокрема фермери, могли виїхати у безпечніші міста України, але сказали: "Це наша земля. Ми, херсонці, ми ніколи не поїдемо". Це одні з найсміливіших людей, яких зустрічав Робертсон. Їхня робота – вирощувати життя тоді, як Росія сіє зло.

Російські дрони атакують цивільних у Херсоні: коротко