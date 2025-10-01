Є один спосіб, який може вплинути на ситуацію та змусити окупантів відремонтувати лінію живлення. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, додавши, що тут будуть важливі дії Збройних Сил.

Як владнати проблеми на ЗАЕС?

На думку Ольги Кошарної, українські військові мають влучити у трансформаторні підстанції Молочанська, Мелітополя, адже там є нова лінія, про яку вже говорили у червні 2025 року. Це потрібно зробити для того, щоб не допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми. Тоді росіяни будуть вимушені відремонтувати лінію, яка вже існує.

Російський політик Сергій Кирієнко 4 вересня 2025 року відвідав ЗАЕС. Він провів виробничу нараду з окупаційною адміністрацією станції, на якій заявив про те, щоб вони готували енергоблоки до виведення на потужність перед зимою.

"Вже через 2 тижні була пошкоджена лінія. Це непрямі аргументи, чому все відбувається. Тому у жодному випадку не можна погоджуватися на шантаж", – наголосила Ольга Кошарна.

Які кроки потрібно негайно зробити?

За словами експертки, головний державний інспектор України має піти на певні формальні кроки. Наприклад, є положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій, де описано, що має зробити дирекція "Енергоатома".

Треба здійснити переоцінку безпеки з урахуванням аномальної події – втрати зовнішнього енергопостачання. Після цього державний інспектор з ядерної безпеки має призупинити ліцензію,

– додала Ольга Кошарна.

Це формальні кроки, які необхідні, щоб потім спеціальний трибунал з розгляду воєнних злочинів Росії мав докази, що Україна зробила все потрібне зі свого боку.

Крім того, з'явилося нове дослідження правозахисної організації Truth Hounds. Вона підтверджує, що "Росатом" вдається до катування, незаконного утримання мешканців Енергодару. Всі ці факти представлять у Женеві на спеціальному засіданні Комітету з прав людини ООН.

Це важливі докази, свідчення 226 конкретних людей, які пережили катування, працювали під тиском, були змушені підписати контракти. Серед них 78 людей – працівники ЗАЕС.

"Тому ситуація така, що єдина сила, яка може розв'язати цю проблему, щоб окупанти відремонтували лінію – це Збройні Сили України", – підсумувала експертка з ядерної енергетики та безпеки.

