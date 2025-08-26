Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.
Що відомо про обстріл Херсона?
В обласній державній адміністрації розповіли, що внаслідок цинічної атаки ворога пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 65 та 63 років.
Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. На момент атаки перебували у власних квартирах,
– підкреслили у міській раді.
Постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий. Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.
Які регіони також атакували росіяни останнім часом?
Російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Унаслідок атаки поранено троє чоловіків віком 35, 44 і 48 років – усіх госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.
Зранку 26 серпня окупанти атакували Харківщину безпілотниками. Начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що щонайменше двоє людей поранені в Ізюмі після атаки російських безпілотників. Влучання були у приватний сектор.
У Повітряних Силах підсумували, що в ніч проти 26 серпня окупанти атакували Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих дронів.