Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Минула ніч на Сумщині знову була тривожною – росіяни вдарили по регіону кількома хвилями дронів-камікадзе.

Що відомо про атаку на Сумщину?

Внаслідок обстрілів сталися пожежі, зруйновані будівлі та є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомив Олег Григоров, після 01:00 ворожі дрони атакували Шосткинську громаду. Унаслідок удару частина мешканців залишилася без світла, а один із житлових будинків зазнав пошкоджень.

Близько 03:00 ворог завдав масованого удару по Сумській та Бездрицькій громадах. Влучання дронів спричинили масштабні загоряння, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі.

У Бездрицькій громаді постраждали дві жінки – 51-річну госпіталізували, а 63-річній надали допомогу на місці.

У Путивльській громаді також зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень та техніки.

Слідство через воєнні злочини

У прокуратурі Сумщини підтвердили, що вночі 26 серпня окупанти атакували приватне домоволодіння у Бездрицькій громаді. Внаслідок атаки поранено двох жінок.

Пекельна ніч на Сумщині / Фото: Прокуратура Сумщини

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст.438 КК України). Прокурори у взаємодії з правоохоронцями документують наслідки ворожих ударів,

– йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов’язки міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар повідомив, що вночі дрони вдарили і по самому місту.

Сьогодні ніч знову була неспокійною – ворог завдав два удари БпЛА по нашому місту. Одне влучання зафіксовано у Ковпаківському районі, інше – у Зарічному. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сталося загоряння нежитлових будівель. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– зазначив він.

Росія знову обстріляла Сумщину / Фото: ДСНС України

Нічна атака на Сумщину стала однією з наймасованіших за останній час. Ворог знову цілив по мирних населених пунктах, що призвело до руйнувань і травмувань цивільних. Слідчі органи вже розслідують злочини Росії проти мирного населення.

