Літаки "Як-52" використовувалися ще у 20 столітті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Як ЗСУ збивають "Шахеди" на радянських літаках?

Нещодавно на сільській смузі приземлився зношений Як-52, з якого вийшли двоє військових – 56-річний льотчик та 38-річний стрілець із гвинтівкою. Вони входять до складу 11-ї армійської авіаційної бригади, яка регулярно полює на дрони противника.

За словами заступника командира бригади полковника Миколи Лихацького, лише минулого року ця пара здійснила близько 300 бойових вильотів і знищила майже половину з 120 безпілотників, ліквідованих підрозділом.

Літаки піднімаються у небо приблизно за 15 хвилин після виявлення цілі. Оскільки вони не мають радарів, екіпажі працюють лише вдень, спираючись на візуальний контакт. Стрілець відкриває вогонь із відстані 60 – 90 метрів, а інколи пілоти навіть використовують крила, щоб збити дрон з курсу.

Зараз є такі чудові нові технології, але я все ще висуваюсь з кабіни, стріляючи по безпілотниках з дробовика,

– каже стрілець із позивним "Ніндзя".

Основними мішенями є "Орлан", "Зала" та іранські "Шахеди". Швидкість Як-52 дозволяє переслідувати більшість дронів, хоча росіяни намагаються вдосконалювати свої апарати, додаючи камери та маневруючи. Схожа тактика застосовувалася ще під час Другої світової війни британськими пілотами проти німецьких V-1.

За оцінками Лихацького, робота цієї ескадрильї забезпечує близько 10 – 12% від усіх успішних перехоплень дронів в Україні. Водночас ризики для екіпажів надзвичайно високі: літаки діють неподалік фронту й нерідко потрапляють під удари. У липні під час російського обстрілу загинув командир ескадрильї Костянтин Оборін.

