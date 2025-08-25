Протиповітряна оборона протягом ночі збила 76 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО 25 серпня?

Росіяни вночі атакували 104 ударними безпілотниками типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів з Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, а також Примсорсько=Ахтарська. Усі були випущені з території Росії.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Повітряний напад у понеділок, 25 серпня, згідно з оприлюдненою інформацією, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також за даними Повітряних сил, відомо, що зафіксовано влучання 28 повітряних цілей, які сталися на 15 локаціям. Крім того, повідомляють про падіння уламків збитих безпілотників на щонайменше 4 локаціях.



Збиті цілі під час атаки 25 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про нічну атаку?