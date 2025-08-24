Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття та перебувайте там до відбою. Де рухаються російські безпілотники, слідкує 24 Канал.
Дивіться також Під ударом – Курська АЕС, порт та НПЗ: дрони атакували низку регіонів Росії
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Міллєрово. Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА. Сумщина (Сумський та Охтирський райони) – загроза ударних БпЛА. Запорізька область – загроза ударних БпЛА. Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Полтавщина (Лубенський район) – загроза ударних БпЛА.
Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Міллєрово.
Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА.
Сумщина (Сумський та Охтирський райони) – загроза ударних БпЛА.
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська.
Полтавщина (Лубенський район) – загроза ударних БпЛА.