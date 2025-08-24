Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття та перебувайте там до відбою. Де рухаються російські безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

21:30, 24 серпня

Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Міллєрово.

21:17, 24 серпня

Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА.

20:57, 24 серпня

Сумщина (Сумський та Охтирський райони) – загроза ударних БпЛА.

20:51, 24 серпня

Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

19:50, 24 серпня

Монітори повідомляють про пуски "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська.

19:30, 24 серпня

Полтавщина (Лубенський район) – загроза ударних БпЛА.