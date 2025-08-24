Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя. Где движутся российские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях раздается тревога: смотрите на карте

21:30, 24 августа

Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Миллерово.

21:17, 24 августа

Сумщина (Роменский район) – угроза ударных БпЛА.

20:57, 24 августа

Сумщина (Сумской и Ахтырский районы) – угроза ударных БпЛА.

20:51, 24 августа

Запорожская область – угроза ударных БпЛА.

19:50, 24 августа

Мониторы сообщают о пусках "Шахедов" из Приморско-Ахтарска.

19:30, 24 августа

Полтавщина (Лубенский район) – угроза ударных БпЛА.