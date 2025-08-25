Там через наліт російських "Шахедів" майже повністю знищено вулицю. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар показав відео наслідків ворожої атаки, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Сумщину?

Через атаку на Піщане постраждало 5 осіб. У них травми різного ступеня тяжкості.

Артем Кобзар показав, як вночі тривала ліквідація наслідків.

Так виглядає атака по Піщанському старостату – вулиця майже повністю знищена,

– підписав він відео.

На кадрах видно, як палає кілька приватних будинків.

За словами місцевих, у селі було щонайменше 10 прильотів.

Атака на Сумщину: дивіться відео

Що відомо про нічну атаку "Шахедів"?