Там через наліт російських "Шахедів" майже повністю знищено вулицю. Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар показав відео наслідків ворожої атаки, передає 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ відкинули ворога біля Андріївки на Сумщині, – DeepState
Що відомо про атаку на Сумщину?
Через атаку на Піщане постраждало 5 осіб. У них травми різного ступеня тяжкості.
Артем Кобзар показав, як вночі тривала ліквідація наслідків.
Так виглядає атака по Піщанському старостату – вулиця майже повністю знищена,
– підписав він відео.
На кадрах видно, як палає кілька приватних будинків.
За словами місцевих, у селі було щонайменше 10 прильотів.
Атака на Сумщину: дивіться відео
Що відомо про нічну атаку "Шахедів"?
24 серпня та до ранку 25 серпня на Сумщині лунали вибухи. Увесь цей час там фіксували БпЛА. Гучно було й вдень.
Увечері 24 серпня лунали вибухи й у кількох районах Харкова.
Загалом Росія цієї ночі атакувала Україну 104 дронами, з яких 76 були збиті ППО на Півночі та Сході країни. Зафіксовано влучання 28 цілей на 15 локаціях, також були падіння уламків на щонайменше 4 локаціях.