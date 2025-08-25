Самолеты "Як-52" использовались еще в 20 веке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Недавно на сельской полосе приземлился изношенный Як-52, из которого вышли двое военных – 56-летний летчик и 38-летний стрелок с винтовкой. Они входят в состав 11-й армейской авиационной бригады, которая регулярно охотится на дроны противника.

По словам заместителя командира бригады полковника Николая Лихацкого, только в прошлом году эта пара совершила около 300 боевых вылетов и уничтожила почти половину из 120 беспилотников, ликвидированных подразделением.

Самолеты поднимаются в небо примерно через 15 минут после обнаружения цели. Поскольку они не имеют радаров, экипажи работают только днем, опираясь на визуальный контакт. Стрелок открывает огонь с расстояния 60 – 90 метров, а иногда пилоты даже используют крылья, чтобы сбить дрон с курса.

Сейчас есть такие замечательные новые технологии, но я все еще выдвигаюсь из кабины, стреляя по беспилотникам из дробовика,

– говорит стрелок с позывным "Ниндзя".

Основными мишенями являются "Орлан", "Зала" и иранские "Шахеды". Скорость Як-52 позволяет преследовать большинство дронов, хотя россияне пытаются совершенствовать свои аппараты, добавляя камеры и маневрируя. Похожая тактика применялась еще во время Второй мировой войны британскими пилотами против немецких V-1.

По оценкам Лихацкого, работа этой эскадрильи обеспечивает около 10 – 12% от всех успешных перехватов дронов в Украине. В то же время риски для экипажей чрезвычайно высоки: самолеты действуют недалеко от фронта и нередко попадают под удары. В июле во время российского обстрела погиб командир эскадрильи Константин Оборин.

