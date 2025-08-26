Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова. Прошлая ночь на Сумщине снова была тревожной – россияне ударили по региону несколькими волнами дронов-камикадзе.

Что известно об атаке на Сумскую область?

В результате обстрелов произошли пожары, разрушены здания и есть пострадавшие среди мирного населения.

Как сообщил Олег Григоров, после 01:00 вражеские дроны атаковали Шосткинскую общину. В результате удара часть жителей осталась без света, а один из жилых домов получил повреждения.

Около 03:00 враг нанес массированный удар по Сумской и Бездрицкой громадам. Попадание дронов вызвали масштабные возгорания, повреждены жилые и нежилые здания.

У Бездрицкой громаде пострадали две женщины – 51-летнюю госпитализировали, а 63-летней оказали помощь на месте.

У Путивльской громаде также зафиксированы повреждения нежилых помещений и техники.

Следствие из-за военных преступлений

В прокуратуре Сумской области подтвердили, что ночью 26 августа оккупанты атаковали частное домовладение в Бездрицкой громаде. В результате атаки ранены две женщины.

Адская ночь на Сумщине / Фото: Прокуратура Сумской области

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч.1 ст.438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с правоохранителями документируют последствия вражеских ударов,

– говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь сообщил, что ночью дроны ударили и по самому городу.

Сегодня ночь снова была неспокойной – враг нанес два удара БпЛА по нашему городу. Одно попадание зафиксировано в Ковпаковском районе, другое – в Заречном. В результате атаки повреждены складские помещения и произошло возгорание нежилых зданий. К счастью, обошлось без пострадавших,

– отметил он.

Россия снова обстреляла Сумскую область / Фото: ГСЧС Украины

Ночная атака на Сумскую область стала одной из самых массированных за последнее время. Враг снова целился по мирным населенным пунктам, что привело к разрушениям и травмированию гражданских. Следственные органы уже расследуют преступления России против мирного населения.

