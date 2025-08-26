В 07:28 в Изюмском районе Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал со ссылкой на городские власти.

Что известно о взрывах в Харьковской области?

В 08:17 Воздушные силы предупредили о движущейся по западному курсу группе БПЛА на Харьковщине.

В 08:22 Изюмское ГВА сообщило о пребывании "Шахеда" над городом.

В 08:25 в Изюме слышали по меньшей мере три взрыва.

В 08:32 стало известно о движении еще одного дрона через Борову в направлении Изюма.

В 08:36 в городе раздался новый взрыв.

В 08:40 в ГВА предупредили о еще одном беспилотнике курсом на Изюм.

В 08:42 взрыв был слышен также и в Чугуевской общине.

В 08:53 очередной взрыв слышали в Чугуевской общине.

Что известно об атаках дронами на Украину?

  • Россия снизила стоимость одного "Шахеда" с 200-300 тысяч долларов в 2022 году до примерно 50-70 тысяч долларов в 2025 году благодаря развитию собственному производству. Агрессор планирует выпускать более 6 тысяч таких дронов ежемесячно.
  • По данным СМИ, украинские пилоты используют британские методы времен Второй мировой войны для уничтожения российских беспилотников. Эта тактика обеспечивает около 10-12% успешных перехватов дронов в Украине, хотя очень рискованной для экипажей.
  • В ночь на 25 августа в результате атаки российских дронов на село Песчаное в Сумской области пострадало 5 человек, серьезно пострадала одна из улиц.