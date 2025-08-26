О 07:28 в Ізюмському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на міську владу.

Що відомо про вибухи у Харківській області?

О 08:17 Повітряні сили попередили про групу БпЛА на Харківщині, яка рухається західним курсом.

О 08:22 Ізюмська МВА повідомила про перебування "Шахеда" над містом.

О 08:25 в Ізюмі чули щонайменше три вибухи.

О 08:32 стало відомо про рух ще одного дрона через Борову у напрямку Ізюма.

О 08:36 у місті пролунав новий вибух.

О 08:40 у МВА попередили про ще один безпілотник курсом на Ізюм.

О 08:42 вибух було чути також і в Чугуївській громаді.

О 08:53 черговий вибух чули у Чугуївскій громаді.

Що відомо про атаки дронами на Україну?