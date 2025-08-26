Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.

Что известно об обстреле Херсона?

В областной государственной администрации рассказали, что в результате циничной атаки врага повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 65 и 63 лет.

Последствия российского террора: смотрите видео Херсонской ОГА

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. На момент атаки находились в собственных квартирах,

– подчеркнули в городском совете.

Пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.

