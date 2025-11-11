Колишній мер Херсона звільнений із полону Володимир Миколаєнко в етері 24 Каналу поділився, що майже кожного дня, коли виходить на вулиці міста, до нього підходять місцеві, аби поговорити щодо сьогоднішньої ситуації й майбутнього. Херсонці, з його слів, переконані, що Херсон відбудується і стане ще краще, ніж раніше.

Ті, про кого казали погано – першими стали на захист

Ексмер Херсона розповів, що днями зустрів у міській кав'ярні митців, які там працювали, вони мають власне творче бачення того, як в майбутньому виглядатиме місто. Вони подарували йому календар із зображенням історичних знакових для Херсона будівель.

Вони подарували календар з баченням того, як місто буде відновлюватись. Зараз, наприклад, будівля обласної адміністрації вщент зруйнована. У людей немає сумнівів у тому, що місто відновиться, розквітне, буде ще цікавіше й гарніше,

– озвучив Миколаєнко.

Однак, як зазначив колишній очільник Херсона, через загибель своїх співвітчизників у кожного херсонця на душі дуже болить. Він додав, що важко дивиться на молоді обличчя полеглих захисників, які ще нещодавно були живі й усміхнені, будували плани на майбутнє, а сьогодні вони на цвинтарі. Ось це, як наголосив Миколаєнко, рве серце.

"Дуже важко розуміти, що величезної кількості людей, які перебували поруч, вже немає, вони втратили життя, особливо молодь. Кожне покоління, яке стає дорослішим, чомусь сварить молодь. Ті, про кого вчора казали, що вони начебто погані, пішли першими захищати державу. Багато з них поклали своє життя. Це найстрашніше, що сьогодні є в нашому житті – незворотні втрати, які ми понесли за 3,5 роки жахливої війни", – озвучив Миколаєнко.

Річниця звільнення Херсону: як сьогодні живе місто?