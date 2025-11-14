Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

На фронте погиб Дмитрий Палий

Дмитрий Палий погиб во время вражеского минометного обстрела.

Он был бойцом батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Житомирской области и старшим сержантом полиции.

В пресс-службе рассказали, что Дмитрий Палий родился в селе Левкове Житомирского района. В 2018 году он закончил Житомирский автомобильно-дорожный колледж. С сентября 2020 года мужчина уже проходил службу в Управлении полиции охраны в должности полицейского взвода охраны объектов и публичной безопасности.

В июле 2024 Дмитрий добровольно присоединился к батальону полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в области.

Старший сержант полиции Дмитрий Палий достойно нес службу, оставаясь верным Присяге до последнего вздоха. Без любимого мужа осталась жена, без родного сына – родители,

– добавили в полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Палия. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину