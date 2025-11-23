Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бурштынский городской совет.

Читайте также Его ждали родные и близкие: в Донецкой области погиб военный из Киевской области Антон Павленко

Дмитрий Угрин погиб на фронте

Недавно родные военного получили подтверждение гибели Дмитрия, которому навсегда останется 33 года.

Сердце нашей общины снова окутала черная лента скорби... После долгих месяцев ожидания и поисков подтвердилась гибель нашего Защитника – Дмитрия Угрина,

– говорится в сообщении.

Дмитрий Угрин родился в селе Юнашков 21 сентября 1991 года. В Бурштынском городском совете рассказали, что мужчина рос в любящей семье и всегда был трудолюбивым и преданным своим близким.

В сентябре 2024 года он стал на защиту Украины: военный служил в составе 225 отдельного штурмового полка и выполнял боевые задачи на Курском направлении.

Именно на Курщине, во время боя в районе населенного пункта Свердликово, Дмитрий Угрин 27 января 2025 года пропал без вести.

Для семьи начались тревожные и болезненные месяцы неизвестности, поисков и ежедневной молитвы за его возвращение. 22 ноября родным поступило официальное сообщение: по результатам совпадения ДНК подтверждена гибель Дмитрия,

– рассказали в горсовете.

О дате и времени прощания с Героем в Бурштынском горсовете сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Угрина. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину