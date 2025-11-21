О дате и месте его захоронения не сообщается. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

Что известно о Руслане Муляре?

Руслан родился в селе Олиевка возле Житомира. С малых лет он отличался смелостью, добротой и умением находить общий язык с людьми. Всегда откликался на просьбы о помощи и не обходил чужого горя. До 9 класса учился в СОШ №28 (ныне – лицей №28), а полное среднее образование завершил в вечерней школе №2.

Желая овладеть новой специальностью, Руслан получил специальность монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования, а также квалификацию электросварщика в СПТУ №5. Любовь к технике и ловкость в работе он унаследовал от отца.

После срочной службы в ВСУ Руслан вернулся к мирной жизни и работал в разных сферах: был монтажником, сантехником, охранником, строителем. В любой работе он проявлял ответственность и трудолюбие. Для друзей и семьи оставался надежной опорой – заботливым сыном и братом.

Любил природу, животных, мечтал о четверолапом друге, о собственном доме, саде и винограде, мечтал создать семью. Дети тянулись к нему, а он отвечал им искренней любовью...



Руслан много читал, особенно историческую литературу, стремился постоянно расширять свои знания.

Жизнь Руслана оборвала война. В этом году он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 30 октября 2025 года, во время выполнения задания возле населенного пункта Родинское Донецкой области, сержант Муляр Руслан Владимирович погиб.

"В вечной скорби – родные, близкие, друзья и боевые побратимы..." – отметили в ведомстве.

