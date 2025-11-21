О дате и месте его захоронения не сообщается. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.
Смотрите также Во Львове нашли новое место для захоронения погибших героев
Что известно о Руслане Муляре?
Руслан родился в селе Олиевка возле Житомира. С малых лет он отличался смелостью, добротой и умением находить общий язык с людьми. Всегда откликался на просьбы о помощи и не обходил чужого горя. До 9 класса учился в СОШ №28 (ныне – лицей №28), а полное среднее образование завершил в вечерней школе №2.
Желая овладеть новой специальностью, Руслан получил специальность монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования, а также квалификацию электросварщика в СПТУ №5. Любовь к технике и ловкость в работе он унаследовал от отца.
После срочной службы в ВСУ Руслан вернулся к мирной жизни и работал в разных сферах: был монтажником, сантехником, охранником, строителем. В любой работе он проявлял ответственность и трудолюбие. Для друзей и семьи оставался надежной опорой – заботливым сыном и братом.
Любил природу, животных, мечтал о четверолапом друге, о собственном доме, саде и винограде, мечтал создать семью. Дети тянулись к нему, а он отвечал им искренней любовью...
– рассказывают в городском совете.
Руслан много читал, особенно историческую литературу, стремился постоянно расширять свои знания.
Жизнь Руслана оборвала война. В этом году он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 30 октября 2025 года, во время выполнения задания возле населенного пункта Родинское Донецкой области, сержант Муляр Руслан Владимирович погиб.
"В вечной скорби – родные, близкие, друзья и боевые побратимы..." – отметили в ведомстве.
Кого еще потеряла Украина из-за войны?
Антон Павленко погиб 13 ноября 2025 года в Донецкой области от удара FPV-дроном. Мужчина родился 23 июля 1999 года в селе Плахтянка на Макаровщине. В мае 2024 года Антон подписал контракт и стал на защиту Украины.
Недавно во время выполнения боевого задания на Купянском направлении в результате вражеского удара FPV-дроном погиб лейтенант полиции Владислав Свиридов. На момент смерти защитнику было всего 38 лет.
Также из-за войны оборвалась жизнь 25-летней боевой медика подразделения аэроразведки 71 отдельной бригады десантно-штурмовых войск Анастасии Осинцевой. Девушка получила тяжелые ранения, спасая собратьев.