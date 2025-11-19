Об этом 19 ноября во время брифинга сообщили управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко и руководительница ОО "Семей павших Героев Львовщины" Виктория Родич, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака на Львов: есть изменения в движении транспорта и перебои со светом

Где будут хоронить павших героев во Львове?

Речь идет о поле почетных захоронений №87 на улице Пасечной, которое раньше называлось Холм Славы, пока не завершили процесс декоммунизации.

"Мы подготовили новое место. Это место должно набрать новых смыслов. Это место расположено на ул. Пасечной и отныне будет называться поля почетных захоронений наших героев. Относительно этой локации мы имеем выводы “Института общественного здоровья им. А.М. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины”, имеем от них рекомендации. Также работали в рамках рабочей группы по чествованию памяти наших героев, в состав которой входят ученые, военные, ветераны, семьи погибших, военные капелланы", – пояснил Евгений Бойко.

Он подчеркнул, что новая локация не имеет советского окраса.

Отвечу словами Мирослава Мариновича. Это место не является маркером советчины во Львове, это не место, которое приватизировала Россия, это украинская земля, поэтому это место должно приобрести новые смыслы, должно иметь другое значение для общины Львова,

– объяснил Бойко.

По словам Родич, семьи погибших по желанию смогут и в дальнейшем осуществлять захоронения на других кладбищах города. Параллельно во Львове планируют создать общегородское военное кладбище. Локация подобрана недалеко от Лычаковского кладбища и оптимально подходит для захоронения героев, отметила она.

Заместитель городского головы Львова по вопросам ветеранов Андрей Жолоб подчеркнул, что военный мемориал должен быть монолитным.

"То есть на нем должны быть памятники одного типа и вида. Это не прихоть города, а уважение к военным. Это ощущение того величия, которое мы должны объяснять детям", – сказал Жолоб.

На главном военном кладбище Львове осталось всего 20 мест