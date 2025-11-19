Про це 19 листопада під час брифінгу повідомили керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко та очільниця ГО "Родин полеглих Героїв Львівщини" Вікторія Родич, передає 24 Канал.

Де ховатимуть полеглих героїв у Львові?

Мова йде про поле почесних поховань №87 на вулиці Пасічній, яке раніше називалося Пагорб Слави, доки не завершили процес декомунізації.

"Ми підготували нове місце. Це місце має набрати нових сенсів. Це місце розташоване на вул. Пасічній і відтепер буде мати назву поля почесних поховань наших героїв. Стосовно цієї локації ми маємо висновки “Інституту громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, маємо від них рекомендації. Також працювали в межах робочої групи з вшанування пам’яті наших героїв, до складу якої входять науковці, військові, ветерани, родини загиблих, військові капелани", – пояснив Євген Бойко.

Він наголосив, що нова локація не має радянського забарвлення.

Відповім словами Мирослава Мариновича. Це місце не є маркером радянщини у Львові, це не є місце, яке приватизувала Росія, це українська земля, тож це місце має набути нових сенсів, має мати інше значення для громади Львова,

– пояснив Бойко.

За словами Родич, сім’ї загиблих за бажанням зможуть і надалі здійснювати поховання на інших цвинтарях міста. Паралельно у Львові планують створити загальноміський військовий цвинтар. Локація підібрана недалеко від Личаківського кладовища і оптимально підходить для поховання героїв, зазначила вона.

Заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб підкреслив, що військовий меморіал повинен бути монолітним.

"Тобто на ньому мають бути пам’ятники одного типу і вигляду. Це не забаганка міста, а повага до військових. Це відчуття тієї величі, яку ми маємо пояснювати дітям", – сказав Жолоб.

На головному військовому кладовищі Львові залишилося всього 20 місць