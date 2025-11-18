Про таке поінформував керівник виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко, передає 24 Канал.

Що кажуть у міськраді стосовно нового цвинтаря?

Євген Бойко зазначив, що через велику кількість захоронень на Марсовому полі протягом більше ніж року розглядалися різні варіанти створення іншого місця вшанування полеглих бійців.

До слова, Марсовим полем у Львові називають Личаківський військовий цвинтар, також відомий як Поле почесних поховань. Він розташований на вулиці Мечникова та прилягає до Личаківського цвинтаря з північного боку.

Так, влада вже невдовзі планує представити нову ділянку, де знаходитимуть останній спочинок наймужніші захисники та захисниці України.

Він також підкреслив, що цю локацію заздалегідь обговорили з робочою групою, яка займається вшануванням пам'яті Героїв національно-визвольних змагань за незалежність України.

Зокрема до її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

Світлини з Личаківського цвинтаря у Львові / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Усі, хто боронить нас та нашу державність, заслуговують почестей і гідного місця увіковічення,

– написав Бойко.

Окрім того, він зауважив, що невдовзі будуть оприлюднені всі подробиці, що стосуються нового місця для поховань.

До речі, наприкінці жовтня у Львові на кількох кладовищах, зокрема й на Марсовому полі запалили свічки в пам'ять про загиблих військових напередодні Дня всіх святих.

Що відомо про нове меморіальне кладовище на Київщині?