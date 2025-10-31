Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У світі рожевих поні. Паралельна реальність європейських політиків

Як виглядало Марсове поле у Львові 31 жовтня під час запалювання лампадок?

Журналісти 24 Каналу Наталія Боднар та Іван Магуряк відвідали Марсове поле та на власні очі побачили, що там відбувалося.

Помітно, як багато могил із прапорами. Це все – захисники та захисниці, які віддали життя за Україну, за нас із вами.

Марсове поле 31 жовтня 2025 / Фото Наталія Боднар та Іван Магуряк

Могили полеглих захисників і захисниць / Фото Наталія Боднар та Іван Магуряк

Напис "Татові" на одному з пам'ятників і дитячі іграшки на цвинтарі / Наталія Боднар та Іван Магуряк

Довідка. Марсовим полем у Львові називають Личаківський військовий цвинтар, також відомий як Поле почесних поховань. Він розташований на вулиці Мечникова та прилягає до Личаківського цвинтаря з північного боку.

Навіщо у Львові запалили свічки увечері 31 жовтня?

Католицький світ у ніч на 1 листопада відзначає День усіх святих. Це торжество встановлене в день пам'яті всіх шанованих церквою святих. Мова не тільки про канонізованих святих, а загалом про всіх праведників. Цього дня кожен вірянин має відвідати месу.

І хоча в інформаційному просторі більше говорять про Геловін, але у Львові відбулася щемка акція. Увечері 31 жовтня, о 17:00, там масово запалили лампадки на могилах полеглих військових.

Андрій Садовий висловився про цей захід, написавши, що це тепла, трепетна українська традиція.

Усіх містян запросили долучитися до заходу, щоб таким чином спільно вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць.

Важливо! У День всіх святих запалюють свічки не лише на могилах предків, а й на похованнях полеглих воїнів та на місцях важливих історичних подій.

Одночасно запалили лампадки на полях Почесних поховань Личаківського кладовища № 76, № 67 та № 86а, а також на полі № 34‑в Голосківського кладовища. 1 – 2 листопада у Львові поминальні дні.