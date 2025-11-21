Про дату та місце його поховання не повідомляється. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

Що відомо про Руслана Муляра?

Руслан народився у селі Оліївка біля Житомира. З малих років він вирізнявся сміливістю, добротою та вмінням знаходити спільну мову з людьми. Завжди відгукувався на прохання про допомогу й не оминав чужого горя. До 9 класу навчався у ЗОШ №28 (нині – ліцей №28), а повну середню освіту завершив у вечірній школі №2.

Бажаючи опанувати новий фах, Руслан здобув спеціальність монтажника внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання, а також кваліфікацію електрозварювальника у СПТУ №5. Любов до техніки та вправність у роботі він успадкував від батька.

Після строкової служби в ЗСУ Руслан повернувся до мирного життя й працював у різних сферах: був монтажником, сантехніком, охоронцем, будівельником. У будь-якій роботі він проявляв відповідальність і працьовитість. Для друзів і родини залишався надійною опорою – турботливим сином і братом.

Любив природу, тварин, мріяв про чотирилапого друга, про власний будинок, садок і виноград, мріяв створити сім'ю. Діти тягнулися до нього, а він відповідав їм щирою любов’ю...

– розповідають у міській раді.

Руслан багато читав, особливо історичну літературу, прагнув постійно розширювати свої знання.

Життя Руслана обірвала війна. Цього року він вступив до лав Збройних сил України. 30 жовтня 2025 року, під час виконання завдання біля населеного пункту Родинське на Донеччині, сержант Муляр Руслан Володимирович загинув.

"У вічній скорботі – рідні, близькі, друзі та бойові побратими..." – зазначили у відомстві.

