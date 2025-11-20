Жизнь украинского воина оборвалась 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Макаровского поселкового голову Вадима Токара.
Смотрите также В больницах умерли трое пострадавших, среди них ребенок, – МВД об обстреле Тернополя
Что известно о погибшем военном?
Согласно обнародованной информации, 13 ноября 2025 года, на Краматорском направлении Донецкой области, в результате удара FPV- дроном, погиб уроженец Плахтянки, Антон Анатольевич Павленко.
Мужчина родился 23 июля 1999 года в селе Плахтянка на Макаровщине. Во время активных боевых действий в 2022 году остался в родном селе. В мае 2024 года Антон подписал контракт и стал на защиту Украины.
Вадим Токарь также сообщил, что Антон Павленко был разведчиком-номером обслуги 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода 1-го механизированного батальона воинской части А4723.
С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. На него с Победой ждали родные и близкие. Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Антона. Вечная память и уважение защитнику!
Прощание с военным состоится в четверг, 20 ноября. Герой будет похоронен на кладбище в Плахтянке.
Кого еще потеряла Украина из-за войны?
Недавно во время выполнения боевого задания на Купянском направлении в результате вражеского удара FPV-дроном погиб лейтенант полиции Владислав Свиридов. На момент смерти защитнику было всего 38 лет.
Также из-за войны оборвалась жизнь 25-летней боевой медика подразделения аэроразведки 71 отдельной бригады десантно-штурмовых войск Анастасии Осинцевой. Девушка получила тяжелые ранения, спасая собратьев.
До этого на передовой погиб защитник из Львовской области Андрей Ковальчик. Он имел более 400 боевых вылетов. Еще в августе он пропал без вести в Донецкой области, но у родных была надежда, что он вернется.