Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

К теме Зеленский наградил орденами журналистов Лалликана и Гузенко, которых убила Россия

Что известно о гибели Владислава Свиридова на фронте?

Владислав Свиридов погиб утром 16 ноября 2025 года на Купянском направлении в результате вражеского удара FPV-дроном. Лейтенант работал заместителем командира взвода №2 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Полицейский получил множественные ранения, после чего собратья оказали ему неотложную помощь и вызвали медицинскую эвакуацию.

Раненого доставили в стабилизационный пункт, но к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось…

– отметили в полиции Харьковской области.



Владислав Свиридов погиб на войне / Фото полиции Харьковской области

На момент смерти защитнику было всего 38 лет. Владислав Свиридов преданно служил Украине и профессионально выполнял боевые задачи в составе специального подразделения полиции,, которое защищает государство на передовой.

"Без отца остался 11-летний сын, без сына – родители. Коллектив Национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего. Вечная память лейтенанту полиции Владиславу Свиридову. Его мужество, преданность и служение Украине навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении.

24 Канал также выражает искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владислава Свиридова из-за внезапной гибели защитника из-за войны.

Тяжелые потери Украины в войне