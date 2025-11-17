Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
Что известно о гибели Владислава Свиридова на фронте?
Владислав Свиридов погиб утром 16 ноября 2025 года на Купянском направлении в результате вражеского удара FPV-дроном. Лейтенант работал заместителем командира взвода №2 роты №3 батальона №2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.
Полицейский получил множественные ранения, после чего собратья оказали ему неотложную помощь и вызвали медицинскую эвакуацию.
Раненого доставили в стабилизационный пункт, но к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось…
– отметили в полиции Харьковской области.
Владислав Свиридов погиб на войне / Фото полиции Харьковской области
На момент смерти защитнику было всего 38 лет. Владислав Свиридов преданно служил Украине и профессионально выполнял боевые задачи в составе специального подразделения полиции,, которое защищает государство на передовой.
"Без отца остался 11-летний сын, без сына – родители. Коллектив Национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего. Вечная память лейтенанту полиции Владиславу Свиридову. Его мужество, преданность и служение Украине навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении.
24 Канал также выражает искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владислава Свиридова из-за внезапной гибели защитника из-за войны.
Тяжелые потери Украины в войне
Из-за войны оборвалась жизнь 25-летней боевой медика подразделения аэроразведки 71 отдельной бригады десантно-штурмовых войск Анастасии "Пандоры" Осинцевой. Девушка получила тяжелые ранения, спасая своих собратьев на фронте.
Также стало известно о гибели на фронте Андрея Ковальчука, который служил в 12 отдельной бригаде армейской авиации и 150 отдельной механизированной бригаде. Герой имел более 400 боевых вылетов, в частности на "Азовсталь" в Мариуполе.
Кроме того, на во время боевого задания в Луганской области погиб защитник из Славянска Андрей Сиробаба. Военный планировал жениться на любимой девушке после эвакуации, но война разрушила их планы.