Вони були частиною добровольчого підрозділу "Баракуда". Про трагічну звістку повідомили на Інстаграм-сторінці частини, передає 24 Канал.
Ким були "Акіра" та "Промінь" за життя?
Мирослава Копча займалася дизайном і художньою графікою. Їй було 25 років.
Дівчина родом з Тернопільщини та довгий час жила у Львові. Вона працювала з різними графічними техніками, зокрема, офортом, монотипією, картоногравюрою та тушшю. У своїй творчості зверталася до тем тілесності, пам'яті та візуальних образів.
У 2021 році мисткиня представила свою першу персональну виставку "Конструкція" в Бережанах. Місцеві медіа тоді відзначали її глибокий підхід і виразну інтелектуальну інтуїцію, підкреслюючи, що її роботи порушують важливі суспільні й особистісні теми.
Дивіться роботи Мирослави Копчі / Фото з її інстаграм-сторінки
Художниця брала участь у багатьох виставкових проєктах в Україні та за кордоном, а також долучалася до низки мистецьких і дизайнерських колаборацій. Крім цього, Копча була дизайнеркою команди Frontline Team
Мирослава й Артур долучилися до добровольчого підрозділу аеророзвідки, коригування вогню та ударних БПаК, де захищали Україну.
Вони були світлими та щирими Людьми. Гідними Українцями. Тими, хто робив світ навколо себе кращим навіть у найтемніші дні. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось,
– написали на сторінці підрозділу.
До речі, "Акіра" створила візуальний стиль для виробництва тюнінгу зброї "Крук", де працював конструктором її побратим Артур Вільчинський.
Про важку втрату висловилися й у "Круку".
Вчора нас в Круку стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання,
– йдеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана полеглим воїнам!
Втрати України на війні за останній час
Харківський митець і поет Сергій Науменко, який проходив службу в лавах Збройних сил України, загинув під час бойових дій.
Лейтенант поліції Владислав Свиридов загинув 16 листопада 2025 року на Куп'янському напрямку внаслідок ураження FPV-дроном. У загиблого залишився 11-річний син.
12 листопада на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу загинув 26-річний Дмитро Палій – поліцейський із Житомирської області.
Український дзюдоїст Андрій Сіробаба загинув 29 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання неподалік села Греківка на Луганщині.