Что известно о гибели Сергея Савельева?

Городской голова Броваров сообщил утром 25 ноября, что старший солдат Сергей Савельев, наводчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, погиб на войне.

Это произошло 2 ноября 2024 года, когда защитник выполнял боевое задание в районе населенного пункта Максимильяновка Покровского района Донецкой области.

По словам Игоря Сапожко, прощание с защитником планировали на 26 ноября в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Броварах на улице Героев Украины, 22 А. Захоронение – Аллея славы на улице Олега Оникиенко, 136 также в Броварах.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Савельева. Вечная память!

