24 Канал со ссылкой на броварского городского голову Игоря Сапожко.
Что известно о гибели Сергея Савельева?
Городской голова Броваров сообщил утром 25 ноября, что старший солдат Сергей Савельев, наводчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, погиб на войне.
Это произошло 2 ноября 2024 года, когда защитник выполнял боевое задание в районе населенного пункта Максимильяновка Покровского района Донецкой области.
По словам Игоря Сапожко, прощание с защитником планировали на 26 ноября в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Броварах на улице Героев Украины, 22 А. Захоронение – Аллея славы на улице Олега Оникиенко, 136 также в Броварах.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Савельева. Вечная память!
Кого потеряла Украина в последнее время?
В результате российского обстрела Киева 25 ноября погиб известный декоратор Вадим Тупчий, который создавал носы для "Шоу долгоносиков.
Также известно, что 24 ноября в результате российского обстрела Херсона погибла доцентка ХНТУ Марина Игоревна Губа. Также пострадала ее дочь в результате этой атаки.
Кроме того, 4 ноября из-за вражеского обстрела на Константиновском направлении погиб 42-летний капитан полиции Александр Крамаренко. Он служил в ВСУ почти 8 лет, участвовал в миротворческих миссиях, а также имел многочисленные награды и был опытным воином.