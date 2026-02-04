Він закликав діяти відповідально та неупередженно. Про це йдеться у заяві Олега Гудими.

Чому Гудима вирішив відсторонитись на час розслідування?

У зв'язку з стріляниною, яка відбулась 27 січня, Начальник Головного управління Нацполіції Олег Гудима прийняв рішення призупинити виконання службових обов'язків на час розслідування смертельної стрілянини.

Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування,

– йдеться у заяві.

Він висловив співчуття родинам, які потерпіли внаслідок трагедії. Та наголосив, що пам'ять про загиблих зобов'язує діяти дуже відповідально й неупереджено.

Що відомо про смертельну стрілянину на Черкащині?