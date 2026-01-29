Внаслідок неї загинули п'ятеро людей і ще один поліцейський постраждав. Про це Укрінформу повідомив виконуючий обов'язки та перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко.

Дивіться також Стрілянина була в лісі: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

Чому хотіли залучити ветеранів?

Поліцейські на Черкащині, які 27 січня виїхали на затримання колишнього військового, намагалися залучити ветеранів до перемовин.

На переконання Сущенка, до справи можна було підійти делікатніше, аби уникнути трагедії. Він наголосив, що подія пов'язана, зокрема, з методами роботи правоохоронців, які не врахували ані людський чинник, ані умови війни.

Коли правоохоронці їхали проводити слідчі дії щодо військового, вони зв'язувались із ветеранами, аби ті з ним просто поговорили. Саме правоохоронці вийшли з цією ініціативою,

– пояснили в Черкаській облраді.

За словами Сущенка, з огляду на те, що є "серйозно травмовані" ветерани, потрібно повністю переглянути роботу правоохоронних органів і ветеранську політику.

Також він зазначив, що зі стрільцем мали працювати психологи та ветеранські організації. За даними Сущенка, чоловік перебував у кількох ветеранських спілках, але мав тривалі конфлікти з правоохоронцями ще з початку 2000-х років.

Крім того, на думку першого заступника голови Черкаської ОДА, трагедія стане уроком для суспільства, правоохоронців та ветеранів. Він підкреслив, що без комунікації та комплексної роботи в цьому напрямку можливі великі виклики на майбутнє.

Військовослужбовці, які воювали на фронті, мають дуже загострене почуття справедливості, є певні психологічні травми. І щоб уникати напруження, з ними потрібно працювати дуже делікатно. З кожним окремо,

– наголосив Сущенко.

Що відомо про стрілянину?