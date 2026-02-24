Проте інформацію з пабліків спростувала речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також "Вона була потайлива", – шкільний вчитель підозрюваної в теракті у Львові розповів про ученицю

Чи був на вулиці Львова підозрілий предмет?

Місцеві телеграм-канали повідомили увечері 24 лютого, що у центрі Львова перекрили одну з вулиць, а саме вулицю Князя Романа. Зазначалось, що там нібито помітили підозрілий предмет, а на місці працювали сапери.

За інформацією речниці поліції Львівської області, інформація про невідомий предмет не підтвердилась.

Під час перевірки вибухотехніками поліції Львівщини, небезпечних пристроїв та речовин виявлено не було,

– заявила Аліна Подрейко.

Теракти в Україні: що відомо?