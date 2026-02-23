Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відбувалося у Миколаєві після теракту?

У поліції нагадали, що 23 лютого близько 18:10 на території неробочої автозаправної станції в Миколаєві стався вибух невідомого пристрою. На момент події на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які прибули на перезмінку.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро правоохоронців, двоє з яких перебувають у важкому стані,

– зазначили правоохоронці.

Також було пошкоджено транспортні засоби поліції.

На місці теракту в Миколаєві продовжує працювати поліція / Фото Нацполіції

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

У поліції також показали, який вигляд зараз має місце теракту у Миколаєві.

Що відбувається на місці теракту у Миколаєві зараз / Відео Нацполіції

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

