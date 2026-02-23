Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

К теме Риск терактов в Украине растет в разы: можно ли предотвратить новые трагедии

Что происходило в Николаеве после теракта?

В полиции напомнили, что 23 февраля около 18:10 на территории нерабочей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства. На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на пересменку.

Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители. В результате взрыва телесные повреждения различной степени тяжести получили семеро правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии,

– отметили правоохранители.

Также были повреждены транспортные средства полиции.

На месте теракта в Николаеве продолжает работать полиция / Фото Нацполиции

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В полиции также показали, как сейчас выглядит место теракта в Николаеве.

Что происходит на месте теракта в Николаеве сейчас / Видео Нацполиции

Правоохранители уже начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Еще один теракт произошел в Днепре