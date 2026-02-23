Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заявил, что подобные атаки могут только усиливаться. Он объяснил, почему тыл больше нельзя считать полностью безопасным и какие шаги могут уменьшить риск новых трагедий.

Смотрите также Сдетонировало самодельное взрывное устройство: новые детали теракта в Николаеве

Почему Россия активизирует теракты именно сейчас?

Теракт во Львове является не случайностью, а частью системной тактики России. Кремль переходит к диверсиям и террористическим методам тогда, когда не может достичь желаемого на фронте.

Напомним: В ночь на 22 февраля в центре Львова на улице Данилишина прогремели взрывы после прибытия экипажей патрульной полиции на вызов. СБУ классифицировала инцидент как теракт. Погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, количество пострадавших возросло до 25 человек, часть из них находится в реанимации. Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Ровенской области, которой инкриминируют теракт и незаконное обращение с оружием.

Речь идет о попытке компенсировать военные неудачи ударами по тылу и психологическим давлением на общество.

Мы должны быть готовы к тому, что Россия на системном уровне пытается организовывать и диверсионные, и террористические мероприятия,

– подчеркнул Чаленко.

Он обратил внимание, что параллельно Украина усиливает дальнобойные удары по территории России, а также проводит активные действия на фронте.

Важно! В России заявили о ударе ракетой "Фламинго" по Утокинскому заводу в Удмуртии, где производят ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава". По данным аналитиков, поражен гальвано-штамповочный цех, который отвечает за формирование корпусов ракет и технологическую подготовку к сборке.

В такой ситуации противник пытается создать ощущение опасности внутри страны и подорвать доверие к правоохранителям.

Цель во время этого теракта – показать, что и полиция не может защитить, и посеять раздор между обществом и полицией,

– объяснил он.

По его словам, информационная составляющая также была частью атаки: сразу после взрыва в соцсетях появились волны ботов с провокационными нарративами. Это свидетельствует о попытке не только нанести физический вред, но и расшатать внутреннее единство.

Поможет ли запрет Telegram?

Политолог прокомментировал идею запрета Telegram как способа противодействия вербовке исполнителей. По его словам, подобные инициативы звучат эмоционально, однако не решают проблему по сути.

Напомним: после теракта во Львове заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что исполнители были завербованы через Telegram, и призвала ограничить возможности анонимных платформ для национальной безопасности. Она напомнила, что в Украине уже действует запрет использования Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры.

Госпожа Верещук свой пост выложила в Telegram, где призвала фактически запретить Telegram. Я это назвал, знаете, уроборосом.

– отметил Чаленко.

По его мнению, технологическая платформа – это лишь инструмент, тогда как ключевым является вопрос ответственности и эффективной работы правоохранителей.

Справка: Уроборос – это древний символ в виде змея или дракона, который кусает собственный хвост. В современном употреблении это слово часто используют метафорически – когда речь идет о ситуации, противоречащей самой себе или выглядящей как абсурдное "самопоедание".

Он подчеркнул, что Россия делает ставку на так называемые "слабые элементы" – людей с финансовыми проблемами, долгами или другими уязвимостями. Именно таких лиц пытаются привлекать к диверсиям, используя обещания денег или шантаж.

Найти таких людей возможно, и они это делают как внутри Украины, так и за ее пределами,

– подчеркнул он.

По его словам, главным сдерживающим фактором должна быть неотвратимость наказания и быстрая реакция силовых структур. Только системная работа с предотвращением вербовки и четкий сигнал об ответственности могут уменьшить количество подобных случаев.

Какие объекты становятся потенциальной мишенью?

В условиях войны нельзя считать тыл полностью безопасным. Россия может выбирать как конкретные силовые структуры, так и места массового скопления людей, чтобы усилить панику и недоверие в обществе. Речь идет не только о единичных инцидентах, а о попытке расширить зону психологического давления.

Они могут все с точки зрения планирования. Вопрос лишь в том, какие слабые элементы найдут,

– отметил Чаленко.

По его словам, отдельное внимание следует обратить на потенциальные места закладки взрывчатки. Это могут быть урны, металлические или бетонные конструкции, а также любые предметы, оставленные без присмотра. В некоторых городах уже отказались от стационарных урн именно из соображений безопасности.

Надо пересматривать объекты, куда могут закладываться взрывные предметы. Такие элементы с улиц общин нужно убирать,

– подчеркнул он.

Он также подчеркнул важность осмотрительности граждан. Подозрительные предметы или поведение должны сразу фиксироваться и передаваться правоохранителям, ведь именно быстрая реакция может предотвратить новую трагедию.

Риск диверсий будет расти в разы

Чаленко отметил, что подобные теракты могут не быть единичными. По его словам, Россия системно работает над расширением диверсионной деятельности в украинском тылу, и эта тенденция будет только усиливаться.

Вниманию! 23 февраля в Николаеве возле неработающей АЗС произошел взрыв. Прокуратура квалифицировала инцидент как теракт. По предварительным данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Травмированы пятеро полицейских, которые находились на территории во время пересменки.

Особенно это актуально накануне символических дат, когда враг пытается нанести максимально психологический удар.

Риск диверсий и террористических актов в Украине сейчас будет расти в разы. И мы должны быть к этому готовы,

– подчеркнул Чаленко.

Он подчеркнул, что реагировать должны не только граждане, но и правоохранительные органы. По его словам, иногда сигнал о подозрительном поведении не получает оперативной реакции, а это создает дополнительные риски.

По его мнению, предотвратить новые трагедии возможно только при условии быстрой координации между службами и активной позиции граждан. Только сочетание профессиональной работы силовиков и осмотрительности общества может уменьшить возможности России для организации новых терактов.

