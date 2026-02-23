Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу заявив, що подібні атаки можуть лише посилюватися. Він пояснив, чому тил більше не можна вважати повністю безпечним і які кроки можуть зменшити ризик нових трагедій.

Чому Росія активізує теракти саме зараз?

Теракт у Львові є не випадковістю, а частиною системної тактики Росії. Кремль переходить до диверсій і терористичних методів тоді, коли не може досягти бажаного на фронті.

Нагадаємо: У ніч на 22 лютого у центрі Львова на вулиці Данилишина пролунали вибухи після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик. СБУ класифікувала інцидент як теракт. Загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, частина з них перебуває у реанімації. Правоохоронці затримали 33-річну мешканку Рівненської області, якій інкримінують теракт і незаконне поводження зі зброєю.

Йдеться про спробу компенсувати військові невдачі ударами по тилу та психологічним тиском на суспільство.

Ми мусимо бути готовими до того, що Росія на системному рівні намагається організовувати і диверсійні, і терористичні заходи,

– наголосив Чаленко.

Він звернув увагу, що паралельно Україна посилює далекобійні удари по території Росії, а також проводить активні дії на фронті.

Важливо! У Росії заявили про удар ракетою "Фламінго" по Воткінському заводу в Удмуртії, де виробляють ракети для комплексів "Іскандер", "Ярс" і "Булава". За даними аналітиків, уражено гальвано-штампувальний цех, який відповідає за формування корпусів ракет і технологічну підготовку до складання.

У такій ситуації противник намагається створити відчуття небезпеки всередині країни та підірвати довіру до правоохоронців.

Ціль під час цього теракту – показати, що і поліція не може захистити, і посіяти роздор між суспільством та поліцією,

– пояснив він.

За його словами, інформаційна складова також була частиною атаки: одразу після вибуху у соцмережах з'явилися хвилі ботів із провокативними наративами. Це свідчить про спробу не лише завдати фізичної шкоди, а й розхитати внутрішню єдність.

Чи допоможе заборона Telegram?

Політолог прокоментував ідею заборони Telegram як способу протидії вербуванню виконавців. За його словами, подібні ініціативи звучать емоційно, однак не вирішують проблему по суті.

Нагадаємо: після теракту у Львові заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що виконавців було завербовано через Telegram, і закликала обмежити можливості анонімних платформ задля національної безпеки. Вона нагадала, що в Україні вже діє заборона використання Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових і працівників критичної інфраструктури.

Пані Верещук свій пост виклала в Telegram, де закликала фактично заборонити Telegram. Я це назвав, знаєте, уроборосом.

– зазначив Чаленко.

На його думку, технологічна платформа – це лише інструмент, тоді як ключовим є питання відповідальності та ефективної роботи правоохоронців.

Довідка: Уроборос – це давній символ у вигляді змія або дракона, який кусає власний хвіст. У сучасному вживанні це слово часто використовують метафорично – коли йдеться про ситуацію, що суперечить сама собі або виглядає як абсурдне "самопоїдання".

Він підкреслив, що Росія робить ставку на так звані "слабкі елементи" – людей із фінансовими проблемами, боргами або іншими вразливостями. Саме таких осіб намагаються залучати до диверсій, використовуючи обіцянки грошей або шантаж.

Знайти таких людей можливо, і вони це роблять як всередині України, так і поза її межами,

– наголосив він.

За його словами, головним стримувальним фактором має бути невідворотність покарання та швидка реакція силових структур. Лише системна робота із запобіганням вербуванню і чіткий сигнал про відповідальність можуть зменшити кількість подібних випадків.

Які об'єкти стають потенційною мішенню?

В умовах війни не можна вважати тил повністю безпечним. Росія може обирати як конкретні силові структури, так і місця масового скупчення людей, щоб посилити паніку та недовіру в суспільстві. Йдеться не лише про поодинокі інциденти, а про спробу розширити зону психологічного тиску.

Вони можуть усе з точки зору планування. Питання лише в тому, які слабкі елементи знайдуть,

– зазначив Чаленко.

За його словами, окрему увагу слід звернути на потенційні місця закладання вибухівки. Це можуть бути урни, металеві або бетонні конструкції, а також будь-які предмети, залишені без нагляду. У деяких містах уже відмовилися від стаціонарних урн саме з міркувань безпеки.

Треба передивлятися об'єкти, куди можуть закладатися вибухові предмети. Такі елементи з вулиць громад потрібно прибирати,

– наголосив він.

Він також підкреслив важливість обачності громадян. Підозрілі предмети або поведінка мають одразу фіксуватися та передаватися правоохоронцям, адже саме швидка реакція може запобігти новій трагедії.

Ризик диверсій зростатиме в рази

Чаленко наголосив, що подібні теракти можуть не бути поодинокими. За його словами, Росія системно працює над розширенням диверсійної діяльності в українському тилу, і ця тенденція лише посилюватиметься.

До уваги! 23 лютого у Миколаєві біля непрацюючої АЗС стався вибух. Прокуратура кваліфікувала інцидент як теракт. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій. Травмовано п'ятьох поліцейських, які перебували на території під час перезмінки.

Особливо це актуально напередодні символічних дат, коли ворог намагається завдати максимально психологічного удару.

Ризик диверсій і терористичних актів в Україні зараз буде зростати в рази. І ми маємо бути до цього готовими,

– підкреслив Чаленко.

Він підкреслив, що реагувати мають не лише громадяни, а й правоохоронні органи. За його словами, інколи сигнал про підозрілу поведінку не отримує оперативної реакції, а це створює додаткові ризики.

На його думку, запобігти новим трагедіям можливо лише за умови швидкої координації між службами та активної позиції громадян. Лише поєднання професійної роботи силовиків і обачності суспільства може зменшити можливості Росії для організації нових терактів.

