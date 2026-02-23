Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Смотрите также Риск терактов в Украине растет в разы: можно ли предотвратить новые трагедии

Что говорят в полиции о взрыве в райотделе?

По данным полиции, взрыв произошел ориентировочно в 20:30 в административном здании полиции. Пострадавших в результате этого нет, однако взрывной волной были повреждены окна помещения, мебель, а также компьютерная техника.

Также, согласно обнародованной информации, получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием. Правоохранители отметили, что сейчас работают на месте, продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2,

– говорится в сообщении.