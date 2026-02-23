Глава МВД Клименко прокомментировал инцидент, пишет "РБК-Украина".

Что говорят в МВД о взрыве в Николаеве?

Клименко сообщил, что детали взрыва пока уточняются, в частности, что и то, что стало причиной.

На место выехали взрывотехники и начали работы.

Больше всего меня в настоящее время интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать,

– заявил министр внутренних дел.

Как сообщил президент Зеленский, пострадали работники Национальной полиции. Среди семи раненых двое в тяжелом состоянии.

Проверяется версия о теракте.

