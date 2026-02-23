Глава МВД Клименко прокомментировал инцидент, пишет "РБК-Украина".
Что говорят в МВД о взрыве в Николаеве?
Клименко сообщил, что детали взрыва пока уточняются, в частности, что и то, что стало причиной.
На место выехали взрывотехники и начали работы.
Больше всего меня в настоящее время интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать,
– заявил министр внутренних дел.
Как сообщил президент Зеленский, пострадали работники Национальной полиции. Среди семи раненых двое в тяжелом состоянии.
Проверяется версия о теракте.
В теракте во Львове погибла полицейская
Ночью 22 февраля полиция Львова получила сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия патрульной полиции прогремел взрыв, а когда на место прибыл второй экипаж – еще один.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. А среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские.
На суде 33-летняя подозреваемая в теракте 33-летняя подозреваемая в теракте призналась в контакте с российским куратором. Ей пообещали 2 тысячи долларов. Ирину Саветину будет содержаться под стражей 60 суток без права внесения залога. На суде она попросила прощения, заявив, что не знала о содержимом пакета. Ей грозит пожизненный срок.