Глава МВД Клименко прокомментировал инцидент, пишет "РБК-Украина".

Что говорят в МВД о взрыве в Николаеве?

Клименко сообщил, что детали взрыва пока уточняются, в частности, что и то, что стало причиной.

На место выехали взрывотехники и начали работы.

Больше всего меня в настоящее время интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать,
– заявил министр внутренних дел.

Как сообщил президент Зеленский, пострадали работники Национальной полиции. Среди семи раненых двое в тяжелом состоянии.

Проверяется версия о теракте.

В теракте во Львове погибла полицейская

  • Ночью 22 февраля полиция Львова получила сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия патрульной полиции прогремел взрыв, а когда на место прибыл второй экипаж – еще один.

  • В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. А среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские.

  • На суде 33-летняя подозреваемая в теракте 33-летняя подозреваемая в теракте призналась в контакте с российским куратором. Ей пообещали 2 тысячи долларов. Ирину Саветину будет содержаться под стражей 60 суток без права внесения залога. На суде она попросила прощения, заявив, что не знала о содержимом пакета. Ей грозит пожизненный срок.