Что известно об этой женщине, пишет 24 Канал.

Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?

Имя подозреваемой – Ирина Саветина. Она гражданка Украины, жила в Ровенской области, а именно в Костополе.

На суде 33-летняя женщина заявила, что сожалеет о содеянном, ведь не понимала, какими будут последствия.

Издание NТА пишет, что Галина Андреевна, мать подозреваемой, узнала о поступке дочери от соседки, которая увидела в сети фотографию.

Последний раз она видела свою дочь в октябре 2025 года.

Она не рассказывала, где живет. Собрала вещи и объявила, что едет работать в Польшу. Из-за этого мы с ней поссорились, я была против ее отъезда. До сегодняшнего дня я считала, что она в Польше, но где она находилась на самом деле – мне неизвестно,

– добавила женщина.

По ее словам, перед отъездом в Польшу у Саветиной были проблемы с финансами, поэтому она брала микрозаймы.

Также СМИ узнали, что женщина за месяц до теракта, а именно 10 января, зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Вид деятельности – операции с недвижимым имуществом.

Что известно о теракте?