Что известно об этой женщине, пишет 24 Канал.
Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?
Имя подозреваемой – Ирина Саветина. Она гражданка Украины, жила в Ровенской области, а именно в Костополе.
На суде 33-летняя женщина заявила, что сожалеет о содеянном, ведь не понимала, какими будут последствия.
Издание NТА пишет, что Галина Андреевна, мать подозреваемой, узнала о поступке дочери от соседки, которая увидела в сети фотографию.
Последний раз она видела свою дочь в октябре 2025 года.
Она не рассказывала, где живет. Собрала вещи и объявила, что едет работать в Польшу. Из-за этого мы с ней поссорились, я была против ее отъезда. До сегодняшнего дня я считала, что она в Польше, но где она находилась на самом деле – мне неизвестно,
– добавила женщина.
По ее словам, перед отъездом в Польшу у Саветиной были проблемы с финансами, поэтому она брала микрозаймы.
Также СМИ узнали, что женщина за месяц до теракта, а именно 10 января, зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Вид деятельности – операции с недвижимым имуществом.
Что известно о теракте?
Ночью 22 февраля в полицию Львова поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда на место прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства.
В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. А среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские.
На суде 33-летняя подозреваемая в теракте во Львове 33-летняя подозреваемая призналась в контакте с российским куратором. Ей пообещали 2 тысячи долларов.
Саветину будут держать под стражей 60 суток без права внесения залога. На суде извинилась и выразила соболезнования пострадавшим, заявив, что не знала о содержимом пакета. Ей грозит пожизненное заключение.