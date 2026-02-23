Глава МВС Клименко прокоментував інцидент, пише "РБК-Україна".

Що кажуть у МВС про вибух у Миколаєві?

Клименко повідомив, що деталі вибуху наразі уточнюються, зокрема, що й те, що стало причиною.

На місце виїхали вибухотехніки та почали роботи.

Найбільше мене на цей час цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати,

– заявив міністр внутрішніх справ.

Як повідомив президент Зеленський, постраждали працівники Національної поліції. Серед семи поранених двоє у важкому стані.

Перевіряється версія щодо теракту.

