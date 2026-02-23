Отдать дань уважения Виктории пришли ее коллеги и близкие, передает Общественное.

Смотрите также Во Львове из-за теракта до сих пор перекрыта одна улица: в чем причина

Как происходит прощание с Викторией Шпилькой?

Старший лейтенант Марьян Ревакович рассказал, что Виктория была жизнерадостным человеком, которая искренне любила жизнь, своих родных и друзей, ценила время, проведенное с ними, уважала коллектив и ответственно относилась к службе. По его словам, для нее работа в полиции была настоящим призванием. Говорить о потере, признается он, очень трудно.

Люди собрались, чтобы проводить в последний путь полицейскую Викторию: смотрите видео

Подруга погибшей, старшая лейтенантка Мария Фещак, вспоминает Викторию как очень близкого человека – искреннего, доброго и всегда готового поддержать. У них была общая традиция перед сменой пить кофе, обсуждать рабочие моменты и желать друг другу спокойного дежурства. В тот день встретиться они не успели.

Коллеги вспомнили, какой была Виктория Шпилька: смотрите видео

Мария также рассказала, что 6 сентября Виктория вышла замуж за своего мужа, который тоже служит в патрульной полиции. Она была на ее свадьбе и помнит, что у Виктории было много планов на будущее.

Прощание с Викторией Шпилькой во Львове / Фото 24 Канала

Прощание с Викторией продолжится в 18:00 в семейном доме в селе Княжий Мост на Львовщине. После этого тело перевезут на Волынь. 24 февраля вечером состоится прощание в семейном доме в селе Верба, а 25 февраля в 12:00 – чин похорон. Похоронят Викторию на местном кладбище.

Справка: Виктория Шпилька родом из Волыни. Она получила образование во Львовском государственном университете внутренних дел и после этого присоединилась к патрульной полиции. Сначала служила на Херсонщине, а с 2023 года – на Львовщине.

Что известно о теракте во Львове 22 февраля?