Проезд транспорта восстановят после завершения следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Что известно о перекрытии улицы во Львове?
Во Львове улица Данилишина пока остается закрытой для проезда транспорта из-за проведения следственных действий. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. В то же время все другие прилегающие улицы со вчерашнего дня открыты для движения.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и отнестись к временным ограничениям с пониманием.
Вчера в городском совете сообщали, что улицу, на которой произошел теракт перекрыли. По состоянию на 22 февраля, в 13:32 коммунальщики завершали уборку территории.
Что известно об ужасном теракте, который случился во Львове?
По информации полиции, около 00:30 22 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение о вероятном проникновении в магазин на улице Данилишина. Однако после прибытия правоохранителей на месте произошел взрыв, а впоследствии, уже после приезда второго экипажа, прогремел еще один. По предварительным данным, взорвались самодельные взрывные устройства
Подозреваемая в теракте во Львове прибыла из Ровно, вероятно, изготовила взрывчатку самостоятельно по инструкциям российских спецслужб. Правоохранители задержали женщину в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор и продолжают устанавливать других участников теракта.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения. По состоянию на 08:00 23 февраля в больницах Первого территориального медицинского объединения находятся 12 пострадавших. Трое пациентов – в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние оценивается как тяжелое.