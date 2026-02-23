Проезд транспорта восстановят после завершения следственных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Что известно о перекрытии улицы во Львове?

Во Львове улица Данилишина пока остается закрытой для проезда транспорта из-за проведения следственных действий. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. В то же время все другие прилегающие улицы со вчерашнего дня открыты для движения.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и отнестись к временным ограничениям с пониманием.

Вчера в городском совете сообщали, что улицу, на которой произошел теракт перекрыли. По состоянию на 22 февраля, в 13:32 коммунальщики завершали уборку территории.

Что известно об ужасном теракте, который случился во Львове?